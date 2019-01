Nederland in de ban van “fluitjeswissel”: plots krijg je 20 procent minder bier op café

Slecht nieuws voor de bierliefhebbers onder onze noorderburen. In veel Nederlandse cafés is het traditionele “fluitjesglas” ingeruild voor een kleiner exemplaar. Van 22 naar 18 centiliter, ofwel ongeveer 20 procent minder bier. En dat terwijl de prijzen voor een pintje in de meeste gevallen gelijk gebleven zijn. Bij ons is er geen sprake van een dergelijke “wisseltruc”, melden Horeca Vlaanderen en AB Inbev.

De “fluitjeswissel” wordt vooral toegepast in cafés waar bieren van brouwerij Heineken (Heineken zelf, maar ook Amstel, Brand...) geschonken worden. “We moeten het doen om de steeds hogere inkoopprijzen voor bier te compenseren”, luidt het vanuit de horeca.

Bij Heineken schuiven ze de verantwoordelijkheid door naar de café-uitbaters. “Wij leveren standaard de grotere 22 cl-glazen”, zegt woordvoerder Paul Weber in De Telegraaf. “Onze klanten moeten echt gericht de kleinere variant bestellen. Hoeveel de cafébazen voor de biertjes - groot of klein - vragen, maakt ons ook niet uit. Wij geven geen prijsadviezen.”

Ruim 20 procent minder bier dus, voor dezelfde prijs. “Sommige uitbaters belazeren de boel nog meer en verhogen zelfs hun prijzen als ze geruisloos naar het kleinere glas overstappen”, getuigen anonieme “klokkenluiders”. “Veel klanten merken het ook gewoon niet dat ze van een kleiner glas drinken. Pas als beide varianten naast elkaar staan, zien ze een verschil.”

Andere biercultuur

Bij ons gebeurt het niet, meldt Horeca Vlaanderen. “Ook bij ons zijn de inkoopprijzen voor bier gestegen de afgelopen jaren, maar door de grotere concurrentie passen de cafés maar zeer uitzonderlijk hun prijzen aan”, zegt woordvoerster Isabelle Van Asselberghs. “Het typische fluitjesglas wordt bij ons trouwens nog amper verkocht.”

Hetzelfde verhaal weerklinkt bij AB Inbev, de Belgische brouwer van ”bekende” pintjes als Jupiler en Stella Artois. “De glazen in België bestaan maar in drie maten. 25 centiliter, 33 centiliter en 50 centiliter. Het onderscheid tussen die glazen is veel duidelijker te zien”, aldus woordvoerster Laure Stuyck. “Ook wij laten echter de keuze aan de horeca zelf. Zij mogen kiezen met welke glazen ze werken en hoeveel ze vragen voor één pintje. In België heerst ook een heel andere biercultuur dan in Nederland. Bij onze noorderburen heb je veel vaker glazen zonder branding of merknaam, terwijl het bij ons de gewoonte is om bier uit het juiste glas te drinken.”