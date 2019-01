Vermassen: “Misschien één van de dominostenen richting dader Bende van Nijvel”

Nadat de voormalige Bendespeurder Philippe V. is opgepakt, wil Jef Vermassen, advocaat van slachtoffer David Van De Steen, nog niet te veel hopen. “De slachtoffers en nabestaanden zijn zo sceptisch geworden.”

“We moeten voorzichtig blijven voor we conclusies trekken”, reageert advocaat Jef Vermassen nadat bekendraakte dat Philippe V. is opgepakt. Hij wordt ervan verdacht in 1986 het onderzoek naar de Bende van Nijvel gemanipuleerd te hebben. “Er zijn inderdaad verdachte dingen rond die man gebeurd. Maar we moeten afwachten, de mensen willen nu ineens resultaten zien, maar ik verneem dat hij nog ondervraagd moet worden.”

Philippe V. lag in november 1986 aan de basis van de vondst in de zwaaikom van Ronquières, waarbij duikers wapens opdoken die gediend hadden bij verschillende overvallen van de Bende uit de periode tussen ’83 en ’85. Een tipgever zou V. hebben gezegd waar hij de wapens had gedumpt. “Er moet uitgezocht worden van wie V. die informatie had”, benadrukt ook Vermassen. “Als dat één van de dominostenen is en we komen via hem aan die tipgever en als die tipgever, wil praten, dan komen we misschien bij een dader uit.”

“We moeten niet te veel hopen”, blijft Vermassen echter realistisch. “Er zijn al meer mensen opgepakt die nadien weer zijn vrijgelaten. Ik sta dicht bij nabestaanden en bij David (Van de Steen), die zelf slachtoffer is. Zij zijn zo sceptisch geworden en willen niet te veel hopen, want misschien is het weer niets.”

“Hopelijk niet zoveelste kakafonie”

“Ik weet niet wat ik hiervan moet denken”, blijft ook slachtoffer David Van De Steen zelf voorzichtig. “Het zou straf zijn als V. zoveel jaren gezwegen heeft, dan heeft hij ook zijn eigen collega’s voor de gek gehouden. Ze komen nu nog maar eens met een mogelijke manipuleerder, ik hoop niet dat die binnen een paar dagen weer moet vrijgelaten en het de zoveelste kakofonie in het onderzoek blijkt te zijn.”

“Stel dat dit niet waar is, dan is het een drama voor die man”, waarschuwt Van De Steen. “Ik weet dat hij het al moeilijk had met die beschuldigingen. Het is ook een man met een gezin, met kinderen. Ofwel gaat hij nu praten, ofwel blijft hij volhouden dat hij er niets mee te maken heeft.”

“Ik ken V., heb hem gezien en heb met hem gepraat”, besluit Van De Steen over de Bendespeurder. “Als dit waar blijkt te zijn, zou mij dat enorm, enorm aangrijpen.”