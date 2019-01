Opmerkelijke naam op N-VA-lijst: Joy Donné, de man die De Wever ophaalde met zijn Porsche

Een opvallende naam op de Limburgse Kamerlijst van N-VA: Joy Donné. De voormalige kabinetschef van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon trekt in mei de opvolgerslijst, gevolgd door Mieke Claes, voormalig provincieraadslid en gemeenteraadslid in Sint-Truiden.

Bekendheid verwierf hij echter in 2014. Tijdens de toenmalige regeringsonderhandelingen kwam Donné in opspraak toen hij voorzitter Bart De Wever op het MR-hoofdkwartier ophaalde met zijn Porsche. Terwijl de televisiecamera’s draaiden, gooide hij een boete op de grond die tussen de ruitenwissers stak. Bovendien bleek ook dat de Porsche twee verschillende nummerplaten had.

