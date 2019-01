Busbestuurster redt 34 kinderen uit brandende bus in VS

Volgens de plaatselijke brandweer en de woordvoerder van het schooldistrict, reed een wagen dinsdag in op de bus in de stad Darlington. De twee voertuigen schoten vervolgens in brand. Dankzij de tussenkomst van de buschauffeur raakte niemand van de kinderen gewond.

Volgens de woordvoerder ging het om leerlingen tussen de 5 en 10 jaar oud. Dat verklaarde ze aan persagentschap DPA. Na het ongeval werden alle kinderen terug naar de school gebracht, waar hun ouders hen kwamen ophalen. De chauffeur van de wagen werd volgens de Amerikaanse media naar het ziekenhuis gebracht.

Authorities say the driver of a school bus that caught fire after being rear-ended at a South Carolina rail crossing safely evacuated all 34 children aboard https://t.co/EPzGWNHWeM pic.twitter.com/0bRyAC6w7Z