Code geel tot donderdagmiddag: KMI blijft waarschuwen voor gladde wegen

Code geel blijft van kracht tot donderdagmiddag. Het KMI blijft dus waarschuwen voor gladheid op de weg en maant iedereen aan om niet-noodzakelijke verplaatsingen uit te stellen.

“Deze namiddag kunnen de temperaturen plaatselijk lichtjes positief worden, maar vanaf woensdagavond en dit minstens tot donderdagvoormiddag gaat het overal opnieuw vriezen”, aldus het KMI. “Daardoor is er gevaar voor ijsplekken door bevriezing van natte weggedeelten of verharde sneeuw. Er kan ook aanvriezende mist gevormd worden. Een paar lichte sneeuwbuitjes zijn niet uitgesloten, maar de neerslaghoeveelheden blijven beperkt.”

Woensdagavond en in de nacht van woensdag op donderdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt. Een paar lichte lokale sneeuwbuitjes zijn mogelijk, maar meestal blijft het droog. Er is gevaar voor aanvriezende mistbanken, evenals voor ijsplekken en verharde sneeuw op de wegen. De minima schommelen van -2 graden over het westen tot -8 graden in de Hoge Venen.

Donderdag is er eerst kans op aanvriezende mist. Overdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt. Het is vaak droog, maar een paar lokale sneeuwbuitjes blijven mogelijk. Over het westen van het land gaat het eerder om buitjes van regen of smeltende sneeuw. De maxima komen uit op -4 graden in de Hoge Ardennen, rond 0 of +1 graad in het centrum en +4 graden aan de kust.

Donderdagavond en -nacht blijft het wisselend tot zwaarbewolkt met kans op een paar plaatselijke sneeuwbuien. Er kan opnieuw aanvriezende mist gevormd worden. De minima dalen naar waarden tussen -2 graden over het westen en -8 graden in de Hoge Venen.

