Oplettende chauffeur verklikt dealers die drugs uit hun auto gooiden in Genk

Tongeren / Genk - Een opmerkzame chauffeur, die zag hoe zijn voorligger een tas uit de auto gooide toen die een politiecontrole naderde, heeft er voor gezorgd dat twee mannen zich voor de Tongerse rechter moesten verantwoorden voor dealen en bezit van drugs. Voor de twee beklaagden, waarvan er één vrij is na betaling van een borgtocht, vroeg de procureur woensdag gevangenisstraffen van vijftien en twintig maanden gevangenisstraf en een boete van 8.000 euro.

Op 12 december 2017 voerden agenten van politiezone Carma een verkeerscontrole uit in Genk. Bijna gelijktijdig werden twee auto’s gecontroleerd. De bestuurder van de eerste wagen, waar ook een tweede man in zat, overhandigde aan de agenten een kleine hoeveelheid cannabis. De bestuurder van de tweede wagen stapte echter naar de agenten en vertelde dat gezien had dat enkele meters voor de controle een tas uit de auto voor hem werd gegooid. De agenten liepen de weg af en vonden langs de baan een tas met daarin heroïne en cocaïne. De twee inzittenden wezen naar elkaar als de eigenaar van de tas.

De bestuurder van de auto zat een tijd in de gevangenis maar mocht die verlaten na betaling van een borgsom. Omdat hij woensdag niet kwam opdagen voor de behandeling van zijn zaak, vroeg de procureur om de borgsom samen met de gevonden en in beslag genomen drugs verbeurd te verklaren. Het vonnis volgt op 27 februari.