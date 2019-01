Alexis Saelemaekers: “Verwarring tussen spelers en Hein Vanhaezebrouck zag je op het veld”

De 19-jarige Alexis Saelemaekers brak onder Hein Vanhaezebrouck door in de hoofdmacht van Anderlecht. De rechterflankspeler is zijn ex-coach enorm erkentelijk: “Voor mij was hij de ideale trainer om te debuteren in eerste klasse, maar de verwarring tussen de spelers en de coach zag je op het veld”, zegt hij in Sport/Voetbalmagazine.

Alexis Saelemaelers is onder nieuwe coach Fred Rutten niet langer zeker van een basisplaats. “Een nieuwe coach betekent dat iedereen vanaf nul begint en dat was bij Rutten niet anders”, vertelt hij in Sport/Voetbalmagazine. “Jongens die niet speelden vliegen er opnieuw stevig in en dat heeft een positieve uitwerking op het niveau tijdens de trainingen. Rutten heeft ons van meet af aan ook een dosis vertrouwen gegeven - iets wat de voorbije maanden ontbrak - en dat uit zich in zijn aanpak. Bij hem draait het om resultaat. Maar het beste voorbeeld is zijn matchvoorbereiding. Hij zegt: we spelen vandaag zo. En hij legt ons uit hoe we de tegenstander moeten verslaan. Maar we voetballen niet meer in functie van de andere ploeg. In het verleden hielden we iets te veel rekening met hoe onze opponent zou spelen.”

Een kritiek op Hein Vanhaezebrouck die steeds terugkwam waren juist de vele opdrachten die hij zijn spelers meegaf in aanloop naar een wedstrijd. “Hij had zijn ideeën en stapte er niet van af. Er ontstond verwarring tussen de spelers en de coach en dat zag je op het veld. Een negatieve spiraal doorbreken doe je niet in een vingerknip. Dat lukt nog als het twee of drie matchen tegenzit, maar zeven matchen trek je niet zomaar recht. Je krijgt dan een situatie waarin elke speler begint te piekeren. Over zijn eigen capaciteiten. Over alles eigenlijk.”

Een ander punt van kritiek was dat Vanhaezebrouck te weinig communiceerde met zijn spelers. “Op dat vlak kan ik hem niets verwijten. Na een match nam hij mij soms apart en we analyseerden samen enkele spelfases. En ik was zeker niet de enige jonge speler met wie hij individuele wedstrijdbesprekingen hield. Voor mij was Vanhaezebrouck dus de ideale trainer om te debuteren in eerste klasse. Hij is een van de mensen die mij het meest heeft geholpen bij mijn ontwikkeling als voetballer.”