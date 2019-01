Extreme hitte maakt slachtoffers in Australië: tientallen paarden uitgedroogd aangetroffen

Wandelaars in het Australische Santa Teresa zijn op een vreselijk tafereel gestoten. Zeker veertig dode paarden liggen er uitgedroogd op de grond. “Het is een massagraf van wilde paarden, 100 meter lang”, aldus rangers. Wellicht wilden de dieren in de extreme hitte drinken uit de waterput in de buurt, maar is al het water er verdampt.

Een team van rangers vond de dieren afgelopen donderdag in Apwerte Uyerreme, in de buurt van een grote waterput. Het was hen opgevallen dat er geen wilde paarden aan het rondzwerven waren, dus kwamen ze dichterbij kijken.

Wat ze vaststelden, was gruwelijk. Over een afstand van ongeveer 100 meter vonden ze minstens 40 dode paarden. Zeker 50 andere paarden waren in zeer slechte toestand en werden weggehaald in de hoop hun leven nog te kunnen redden.

“Nooit gezien”

Activist Ralph Turner stelde het massagraf ook vast en nam er foto’s van om de situatie aan te klagen, zegt hij bij The ABC. “Het was de eerste keer in mijn leven dat ik zoiets zag. Al die paarden waren dood. Het is hier al dagenlang heet. Ik kan niet geloven dat zoiets hier kon gebeuren.”

In de regio werden al 13 opeenvolgende dagen temperaturen van meer dan 42 graden waargenomen. De paarden zijn vermoedelijk om het leven gekomen door een combinatie van de hitte en uitdroging, want het meeste water uit de waterput is verdampt waardoor ze niets hadden om te drinken.