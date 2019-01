Verdachte van diefstal autopsierapporten slachtoffers Brusselse aanslagen is vrijgelaten

Iliass Khayari (links) wordt verdacht van de diefstal in het Brusselse parketgebouw. Foto: if

Brussel - De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling heeft woensdag Iliass Khayari, de man die verdacht wordt van de diefstal van de autopsierapporten van de slachtoffers van 22 maart, vrijgelaten. Dat meldt het Brusselse parket-generaal.

Khayari, een teruggekeerde Syriëstrijder, ontkent elke betrokkenheid bij de feiten, maar werd door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld. De raadkamer had eerder wel zijn aanhouding bevestigd maar Khayari ging daartegen in beroep.

Diefstal

De diefstal vond op donderdag 3 januari plaats in het Portalisgebouw. Een persoon drong daar op de benedenverdieping van het bureau van een wetsarts binnen en ging ervandoor met een aantal spullen, waaronder een harde schijf met een volledige back-up van de computer van de wetsarts. Daarbij zaten ook verschillende verslagen van medische onderzoeken en autopsierapporten met betrekking tot verschillende lopende gerechtelijke onderzoeken, waaronder de autopsierapporten van de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016.

Het Brusselse parket werd vrijdag op de hoogte gesteld van de diefstal en nog dezelfde dag kon een verdachte opgepakt worden, de teruggekeerde Syriëstrijder Iliass Khayari. Die moest op de dag van de diefstal in het Portalisgebouw zijn omdat hij voor de probatiecommissie moest verschijnen. Volgens politionele bronnen zou de man opgespoord zijn op basis van het signaal van een gsm die bij de diefstal gestolen was. Khayari ontkent elke betrokkenheid bij de feiten, maar werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst.

Syriëstrijder

Iliass Khayari trok in december 2012 naar Syrië maar keerde al in juni 2013 naar België terug, nadat een vijandige kogel hem een klaplong en een gebroken bovenarm had bezorgd. In een telefoongesprek op 3 mei 2013 getuigde hij bovendien hoe hij in Syrië een man had onthoofd. Hij werd in 2016 veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Voor de beweerde onthoofding werd hij toen niet vervolgd, het onderzoek naar die feiten loopt nog.