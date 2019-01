Mario Balotelli verkast naar Olympique Marseille

De Italiaanse aanvaller Mario Balotelli heeft een contract voor een half jaar getekend bij Olympique Marseille. Dat heeft de Franse topclub woensdag beken gemaakt. De 28-jarige Balotelli werd vrijgegeven door het Franse Nice, waar hij nog een contract voor een half jaar had.

Bij Nice speelde Balotelli zijn laatste wedstrijd op 4 december. Dit seizoen kwam hij nog niet tot scoren in de Ligue 1. Hij kampt met een fysieke achterstand waardoor de competitiematch tegen Rijsel van komende vrijdag allicht te vroeg komt voor de grillige aanvaller.

De 28-jarige Balotelli streek in de zomer van 2016 neer in Nice. Hij ontpopte zich er meteen tot aanvalsleider, met 43 doelpunten. Voordien had de 35-voudig Italiaans international wisselend succes bij achtereenvolgens Internazionale (2007-2010), Manchester City (2010-2013), AC Milan (2013-2014 en 2015-2016) en Liverpool (2014-2015).

Balotelli moet Olympique Marseille er mee bovenop helpen. De trotse club aan de Middellandse Zee staat momenteel pas zevende in de Ligue 1 met 31 punten. Een reeks van negen matchen zonder zege op een rij werd pas afgelopen zondag afgebroken met een nipte overwinning tegen Caen (1-0).