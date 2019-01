Verdachte gearresteerd in zaak van jarenlange comapatiënte die plots beviel

In de Amerikaanse staat Phoenix is woensdag een man gearresteerd in de zaak van een comapatiënte die vorige maand totaal onverwacht beviel van een baby. De patiënte verkeert al 27 jaar in vegetatieve staat en dus werd meteen een onderzoek gestart.

Op 29 december was de 29-jarige vrouw plots bevallen van een zoontje in de Hacienda HealthCare-kliniek in de Amerikaanse staat Phoenix. Een enorme verrassing, want niemand van het personeel wist dat de vrouw zwanger was. De patiënte in kwestie verkeert al 27 jaar in vegetatieve toestand, nadat ze in 1992 - als tweejarige - bijna verdronken was. Sindsdien wordt ze dagelijks verzorgd door verplegend personeel.

LEES OOK. De noodoproep van de verpleegster die zag dat jarenlange comapatiënte plots bevallen was: “Kom sneller, kom sneller. De baby wordt blauw”

De lokale politie ging meteen op zoek naar de dader, die de patiënte meermaals verkracht zou hebben. Middels een huiszoekingsbevel werden DNA-stalen afgenomen van alle mannelijke medewerkers van de kliniek. Woensdag maakte de politie van Phoenix bekend dat in de zaak een verdachte is gearresteerd. Het gaat om Nathan Sutherland, een 36-jarige verpleger die de vrouw verzorgde op het moment dat het misbruik plaatsvond. De man werkte sinds 2011 voor het ziekenhuis.

“Het onderzoek kreeg, en krijgt nog steeds onze hoogste prioriteit”, aldus politiechef Jeri Williams.