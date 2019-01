RWDM verliest mascotte: ‘de Jelle’ overleden na slepende ziekte

Sint-Jans-Molenbeek - Voetbalclub RWDM is in rouw: Eli Beck, bijgenaamd ‘de Jelle’, is overleden. De hondstrouwe supporter leed aan darmkanker, maar miste bijna nooit een wedstrijd van zijn club.

Eli ‘de Jelle’ Beck kan je gerust de mascotte van RWDM noemen. Quasi elke match was hij aanwezig en moedigde hij de spelers luid aan, ondanks de onbehandelbare vorm van darmkanker waar hij aan leed.

In een reportage op de Brusselse stadzender Bruzz vertelde hij in maart 2018 over zijn ziekte. “Om de twee weken heb ik chemotherapie, dat is het enige wat ze kunnen doen om mij in leven te houden. Door de uitzaaiingen kunnen ze mij niet opereren. Ik vecht en ik blijf vechten. Ik heb familie achter mij staan en ik heb RWDM achter mij staan. Mijn vriendin is er ook voor mij. Als RWDM wint, geeft dat mij meer kracht.”

“Met grote droefenis vernemen wij het overlijden van Jelle, hij vocht met heel veel moed sinds maanden tegen de ziekte”,, staat te lezen op de Facebookpagina van de club. “Jelle is een fan van de eerste uur, altijd onvoorwaardelijk trouw aan onze kleuren gebleven. Wij zullen hem nu moeten missen, zijn populariteit in de tribunes was enorm, zijn stem zullen wij er nooit meer horen maar zijn ziel zal er voor altijd aanwezig blijven. Hij ging veel te vroeg. Wij wensen heel veel sterkte toe aan famillie en naasten.”

Een van de tribunes van het Edmond Machtensstadion, tribune L’Ecluse, zal vanaf donderdagmiddag open zijn. “We plaatsen er een grote foto van Jelle, zodat er een attentie of bloemen kunnen achter gelaten worden”, meldt de club.