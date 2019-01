Fransen trekken aan alarmbel over schadelijke stoffen in babyluiers, “geen reden tot paniek” volgens Test-Aankoop

Er is geen reden tot paniek over de veiligheid van babyluiers. Dat stelt Test-Aankoop woensdag in een mededeling als reactie op de luiertest van het Franse overheidsagentschap Anses. Daaruit blijkt dat luiers bepaalde chemische stoffen bevatten die een risico kunnen vormen voor de gezondheid van de kinderen.

Test-Aankoop laat weten dat bij een recente test, waarvan de resultaten in het magazine van februari gepubliceerd worden, geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) of allergenen werden terugvonden. Wel kunnen luiers sporen van herbiciden bevatten, aangezien ze voor een groot deel bestaan uit natuurlijke vezels (cellulose, katoen). Die hoeveelheden waren zodanig laag dat er “geen reden is voor ongerustheid”, klinkt het.

De consumentenorganisatie stelt ook dat er in ecologische luiers ook minieme sporen van glyfosaat werden aangetroffen. Glyfosaat is verboden bij biologische katoenteelt, maar kan zich toch hebben verspreid via het grondwater. “Dat toont eens te meer aan dat biologische of ecologische producten niet per definitie gespaard blijven van verontreiniging met ongewenste stoffen”, staat er in de mededeling.

Dat er verschillen zijn tussen de studies van Test-Aankoop en Anses, heeft wellicht te maken met de keuze om verschillende merken en stoffen te onderzoeken.

Test-Aankoop schaart zich achter de eisen van het Franse veiligheidsagentschap dat de producenten van luiers de gebruikte grondstoffen beter moeten controleren en dat ze moeten stoppen met het gebruik van allergenen uit parfum in het productieproces. Meer controles op producten die gericht zijn op een kwetsbare doelgroep zoals baby’s dringen zich eveneens op, klinkt het nog.