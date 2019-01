Amerikaanse zanger Chris Brown ontkent elke seksuele relatie met vrouw die hem beschuldigt van verkrachting

De Amerikaanse zanger Chris Brown ontkent elke “seksuele relatie” met de vrouw die hem ervan beschuldigt haar in Parijs te hebben verkracht. Dat heeft zijn advocaat Raphael Chiche woensdag gezegd, nadat de ster die nacht zonder aanklacht werd vrijgelaten uit de gevangenis.

Een 25-jarige vrouw beschuldigt Chris Brown, zijn lijfwacht en een vriend van de zanger ervan haar in de nacht van 15 op 16 januari in Parijs te hebben verkracht. De autoriteiten grepen meteen in. De 29-jarige Amerikaanse artiest werd maandag in hechtenis genomen wegens “verkrachting met verzwarende omstandigheden” en “overtreding van de drugwetgeving”, naar aanleiding van de klacht van de vrouw.

Geen aanklacht, maar nog wel onderzoek

Nu ontkent hij echter in alle talen. “Hij zegt dat hij op geen enkele manier seksuele betrekkingen had met de aanklaagster”, verzekerde Chiche. De drie mannen werden vrijgelaten na de ondervraging, zonder aanklacht. Het parket van Parijs benadrukte niettemin dat het onderzoek wordt voortgezet en dat zijn (on)schuld bijgevolg nog niet bewezen is.

Volgens zijn advocaat is Chris Brown, die de voorbije week verschillende modeshows in Parijs bijwoonde, “helemaal vrij in zijn verplaatsingen”, en mag hij terugkeren naar de Verenigde Staten als hij dat wenst. “Hij herhaalde dat hij ter beschikking stond van het Franse gerecht. Op dit moment heeft het gerecht hem niet opgelegd dat hij in Frankrijk moet blijven, maar als hij terug moet komen, zal hij dat doen”, aldus Chiche.

Wat de inbreuk op de drugswet betreft, benadrukte de advocaat dat zijn cliënt in het bezit was van cannabis maar toestemming had van zijn Amerikaanse arts. De cocaïne die de onderzoekers vonden tijdens de aanhouding van de zanger, was volgens zijn advocaat niet van hem. “Ze behoort toe aan degenen die op de avond van 20 tot 21 januari naar het feest in zijn suite kwamen”, klink het.