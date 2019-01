Bewoners ontsnappen aan erger nadat Hummer hun huis ramt: “Gelukkig slapen we daar niet, anders waren we er wellicht niet meer”

Een Harelbekenaar ramde woensdag een woning in de Vierkeerstraat in Heestert. Wellicht werd hij verrast door het weer. De hoekgevel van de woning moet volledig herbouwd worden. Elders gebeurden amper ongevallen. Op AZ Groeninge beamen ze dat er niet meer mensen dan anders worden binnengebracht.

Het ongeval gebeurde in slechte weersomstandigheden woensdagmorgen even voor half zes. Een bestuurder reed in de Vierkeerstraat in Heestert en verloor er op een recht stuk weg de controle over het stuur ...