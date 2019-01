Extreemrechtse partij verlaat parlement tijdens herdenking voor slachtoffers van de nazi's: “Respectloos”

De extreemrechtse Duitse partij Alternative für Deutschland (AfD) zorgde woensdag voor ophef door het Beierse parlement te verlaten tijdens een herdenking voor de slachtoffers van de nazi’s. De partij werd bekritiseert door Charlotte Knobloch, politica en voorzitter van de Centrale Raad van Joden in Duitsland, waardoor 18 van de 22 AfD-parlementsleden opstapten. “Vandaag is er hier een partij aanwezig die de misdaden van het nationaalsocialistische regime bagatelliseert”, zei Knobloch tijdens de speech. De extreemrechtse parlementsleden keerden terug nadat de vrouw een daverend applaus had gekregen van de andere aanwezigen.