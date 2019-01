Heibel bij N-VA in Limburg: opstappend parlementslid Grete Remen vuurt terug, ook Jan Peumans boos

Grete Remen komt bij de parlementsverkiezingen in mei niet langer op voor N-VA. Het Vlaams Parlementslid houdt de eer aan zichzelf, nadat ze tegenwerking ondervond bij de lijstvorming. In een interview met De Morgen slaat Remen terug naar de N-VA’ers die haar te eigengereid vonden. En ook Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans toonde bij TV Limburg zijn onvrede over de gang van zaken.

Remen ergert zich bijvoorbeeld aan het feit dat de politiek weinig aandacht heeft voor de kleine Vlaamse ondernemer: “Is er nu niemand in de politiek die de ogen opentrekt en ziet dat het zo niet verder kan? We zetten de lokale handel in de uitverkoop, maar niemand in de politiek maakt zich daar ernstig zorgen om”, klinkt het in een interview met De Morgen.

De politica uit Beringen scoorde in oktober goed op provin­ciaal vlak, maar is intern omstreden. Ze nam niet deel aan de lokale verkiezingen door onenigheid binnen de lokale N-VA-afdeling. Daarnaast deed ze verscheidene uitspraken die ingingen tegen de partijlijn. Zo pleitte ze onder meer voor een taks op e-commerce, tekende ze een petitie voor het basisinkomen en verzette ze zich uitgesproken tegen het shoppingcentrum Uplace.

“Eer aan mezelf gehouden”

Desondanks leek Remen lange tijd een zekerheid op de Limburgse Kamerlijst van N-VA, ze kreeg naar eigen zeggen ook de vierde plaats aangeboden. Maar “mensen van buiten Limburg hebben hun veto gesteld”, klinkt het nu. “Omdat ik te dissident zou zijn en te veel afwijk van de partijlijn. Dus heb ik de eer aan mezelf gehouden.”

“Ik voelde te weinig draagvlak, ik miste moedige collega’s”, verklaart Remen haar beslissing. “Wie de kop boven het maaiveld uitsteekt, zijn kop wordt weggemaaid. Dat is politiek: niemand durft op tafel te springen. Als de particratie regeert, gaat de democratie ten onder.”

Peumans: “Dit had voorkomen kunnen worden”

Het vertrek van Remen werkt ook Jan Peumans danig op de zenuwen. De voorzitter van het Vlaams Parlement haalde Remen vijf jaar geleden zelf naar de partij, en wilde vanochtend bij de bekendmaking van de Limburgse N-VA-lijsttrekkers uit onvrede aanvankelijk zelfs niet mee aanschuiven. “Ik ben beetje kwaad. En dat heeft met grete Remen te maken, zo is dat”, klonk het. “Wat mij kwaad maakt? Dat Grete niet meer op de lijst staat. Of dat voorkomen had kunnen worden? Dat moet u aan andere mensen vragen, dat moet u niet aan mij vragen. Als het van mij had afgehangen, had dat voorkomen kunnen worden.”