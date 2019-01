Dochter vermoorde B&B-uitbater stelt zich burgerlijke partij: "Ze wil weten wat haar moeder heeft bezield"

Zottegem - De dochter van de B&B-uitbaatster uit Sint-Maria-Oudenhove die zondagavond haar man doodstak, stelt zich burgerlijke partij in de zaak. Want de vrouw van 22 wil graag weten wat haar moeder heeft bezield. De dochter staat er hoe dan ook de komende jaren alleen voor. Haar vader is omgebracht, haar moeder zit in de cel op verdenking van moord. Gezien de omstandigheden houdt ze zich sterk, zegt haar advocate. Maar het besef moet wellicht nog komen.

Zondagavond vindt Silke Zegers haar 61-jarige vader, Dirk Zegers, hevig bloedend terug, in de woonkamer van de B&B De Koperen Pomp in Sint-Maria-Oudenhove. Haar moeder, de 57-jarige Chris T., heeft de man kort voordien neergestoken. Zowel moeder als dochter worden opgepakt, maar na een nacht in de cel wordt Silke opnieuw vrijgelaten. Zij heeft helemaal niets met de steekpartij te maken. Maar haar leven, dat ziet er plots wel helemaal anders uit.

Passie voor paarden

"Ze houdt zich redelijk sterk", zegt Véronique Deweirdt, de advocaat van de dochter. "Ze vindt heel veel troost bij de dieren die ze heeft. Vooral bij haar paarden vindt ze veel steun. Ze is daar nu ook voornamelijk mee bezig, met het voederen en verzorgen van die dieren."

LEES OOK. Uitbaatster B&B bekent dat ze haar man doodstak

De dochter deelt haar passie voor paarden met haar moeder, en dat deed ze ook met haar vader. Maar nu staat ze er alleen voor, en wellicht voor een lange tijd. "Ze heeft geen broers en zussen jammergenoeg dus ze staat er alleen voor", klinkt het. "Met verdere familie was er ook niet echt contact meer buiten de grootouders. Ze krijgt wel steun van een vriendin die bij haar thuis verblijft zodat ze niet alleen moet zijn."

Burgerlijke partij

Silke en haar advocaat stellen zich burgerlijke partij in de moordzaak, om zo inzage te krijgen in het dossier. De jonge vrouw heeft namelijk geen inzage in wat haar moeder heeft bezield. "Mijn cliënte wil graag weten wat haar mama heeft verklaard want tot op vandaag heeft ze daar totaal geen idee van", zegt meester Deweirdt. "Er is niets concreet gebeurd waaruit Silke zou kunnen afleiden dat er iets gebeurd is."

De moeder verschijnt over een paar dagen voor de raadkamer.