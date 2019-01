Politie redt minderjarige transmigranten uit koelwagen

Door een snel optreden van de Belgische politie en de Britse collega’s zijn 27 transmigranten van een gewisse dood gered. Ze zaten opgesloten in een koelwagen en verkeerden in ademnood.

Bij de noodcentrale 101 kwam een noodoproep binnen van een Afrikaanse man die in het Maximiliaanpark verbleef. Hij had een paniektelefoontje gekregen van een landgenoot die samen met verschillende andere migranten opgesloten zat in een koelwagen en ademhalingsproblemen had, zegt Denis Goeman van het Brusselse parket.

Aangezien zo een koelwagen niet lang binnen kan geopend worden en er mogelijk levensgevaar dreigde, werd de sectie mensensmokkel onmiddellijk van de feiten in kennis gesteld. De federale gerechtelijke politie van Brussel startte na overleg met het parket Brussel verschillende telefoononderzoeken om het slachtoffer in nood te kunnen lokaliseren. Uit het snel gevoerde onderzoek bleek echter dat betrokken persoon reeds België had verlaten en zich al in Groot-Brittannië bevond.

Daarop verwittigde de FGP Brussel de Britse politiediensten, die ondertussen ook reeds een gelijkaardige noodoproep hadden binnengekregen. Zij konden de bewuste koelwagen vrij snel detecteren en op de M6 in de omgeving van Stoke tegenhouden. In de koelwagen werden 27 Afrikaanse transmigranten aangetroffen, waaronder 4 minderjarigen. Twee transmigranten bleken ernstig onderkoeld te zijn.

Er wordt nu onderzocht vanaf welke parking de vrachtwagen vertrokken is en hoe de transmigranten aan boord zijn geraakt.

Met mes bedreigd door mensensmokkelaars

Eerder deze maand werden ook al twee mensensmokkelaars opgepakt. Ze hadden Iraanse transmigranten met een mes bedreigd nadat die het geld waren komen terugeisen wat ze betaald hadden om naar Groot-Brittannië te worden gebracht. Maar ze werden in een vrachtwagen gestopt die helemaal niet naar Engeland ging.

De twee mensensmokkelaars zijn door de Brusselse onderzoeksrechter aangehouden. Volgens de politie wordt het probleem met de transmigranten aan het Noordstation met de dag groter en neemt het ook het geweld toe.