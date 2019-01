Nu ook officieel: Frenkie De Jong van Ajax naar Barça

Frenkie De Jong, het Nederlandse toptalent van Ajax en international bij Oranje, verlaat aan het einde van dit seizoen Ajax. Barcelona trekt aan het langste eind in de strijd om de 21-jarige belofte

Barcelona maakte vanavond de overgang van de 21-jarige middenvelder bekend. Daarmee troeft het PSG af, dat ook meer dan geïnteresseerd was in de diensten van de creatieve Nederlander. Barça legde meer dan 75 miljoen euro op tafel om De Jong volgende zomer naar Camp Nou te lokken. De Jong verhuisde in augustus 2015 van Willem II naar Ajax, om er de absolute smaakmaker te worden en op het verlanglijstje van elke Europese topclub kwam te staan.