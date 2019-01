Belgisch toptalent Nicolas Raskin verlaat AA Gent en keert terug naar Standard

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Nicolas Raskin verlaat KAA Gent voor Standard, zo liet zijn nieuwe club woensdag op zijn website weten. De 17-jarige middenvelder keert zo terug naar zijn jeugdclub, waar hij voetbalde van 2008 tot 2015.

Voor hij in 2017 in Gent belandde maakte U18-international Raskin nog een passage bij Anderlecht. De zoon van Thierry Raskin, oud-speler van Standard en Cercle Brugge, maakte bij de Buffalo’s zijn profdebuut op 10 februari 2018. Hij was op zijn zestiende de eerste speler geboren in de 21e eeuw die uitkwam in de Jupiler Pro League. Dit seizoen belandde Raskin op een zijspoor bij Gent, en begin januari mocht hij niet mee op winterstage.

Voor Gent is Raskin de vierde uitgaande transfer van de maand, na Lovre Kalinic, Franko Andrijasevic en Taiwo Awoniyi. Voor Standard is hij de eerste nieuwkomer van de transferperiode.

Na deze transfer zijn er nog drie clubs uit de Jupiler Pro League die een week voor de deadline nog geen enkele inkomende transfer hebben geofficialiseerd deze winter: Charleroi, KV Kortrijk en Club Brugge.

BEKIJK HIER HET TRANSFEROVERZICHT JUPILER PRO LEAGUE WINTER 2019