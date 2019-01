Moeder laat dochtertje (7) kleding stelen in shoppingcenter: "Ik had een halve fles cognac op”

Sint-Niklaas - De correctionele rechtbank in Dendermonde heeft een moeder die haar 7-jarige dochter had ingezet voor het plegen van winkeldiefstallen veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden. Daarvan is een half jaar effectief.

Daniella M. (29) werd eind vorig jaar opgepakt door de lokale politie van Sint-Niklaas. De vrouw bleek tot tweemaal toe geprobeerd te hebben om kledij te stelen in modezaak Hollister in het Waasland Shopping Center. De ene keer met succes, de andere keer zonder. Voor het plegen van de diefstallen zette ze telkens haar 7-jarige dochter in. Het meisje moest de gestolen kledij onder haar jas verstoppen en zo de winkel onopgemerkt proberen te verlaten. “Wat voor een signaal geef je hiermee als moeder?”, had openbaar aanklager Valerie Kochuyt zich tijdens de behandeling van de zaak afgevraagd.

Verslaafd aan pijnstillers

“Alle eerdere straffen die Daniella M. in het verleden al had gekregen voor het plegen van gelijkaardige feiten blijken niets uitgehaald te hebben.” Bovenop haar celstraf kreeg M. ook nog een geldboete van 1.200 euro waarvan de helft met uitstel.

Daniella M. is invalide en staat al sinds 2007 bekend bij politie en gerecht voor winkeldiefstallen. “Ik ben verslaafd aan pijnstillers”, vertelde ze de rechter. “Ik neem er wel vijftig per dag. Toen ik werd opgepakt in het Waasland Shopping Center had ik ook een halve fles cognac opgedronken. Ik wil behandeld worden voor mijn verslaving.”