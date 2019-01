Staking bij afvalophalers is eindelijk voorbij en toch bleven hier de vuilniszakken op straat staan

Hamme - In onze regio bleven ook de gevolgen van de sneeuwval voelbaar. Onder andere bij de ophaling van huisvuilnis. De ophaaldiensten raakten niet overal ter plaatse.

In tal van Hamse straten zijn ook de huisvuilzakken blijven staan. En dat is niet overal even aangenaam, want in sommige straten staan de zakken inmiddels al twee weken, omdat een deel van de afvalophalers van de intercommunale Verko het werk staakte. Nu alle Verko-ophalers weer aan het werk zijn, gooit de winterprik roet in het eten.

Alle ploegen uitgereden

“Ondanks de sneeuwval zijn alle ploegen van de ophaaldienst van Verko vanochtend uitgereden”, licht communicatiemedewerker Marie-Lise Van Wassenhove van de intercommunale toe. “Met het oog op de veiligheid van de ophalers, chauffeurs en andere weggebruikers konden sommige rondes niet volledig uitgevoerd worden. Alle ploegen van de ophaaldienst zijn met enkele uren vertraging aan de slag gegaan, om alle geplaande rondes op de afvalkalender uit te voeren. In de praktijk kan het echter zijn dat bepaalde straten om veiligheidsredenen niet bediend worden.” Verko vraagt begrip voor de overmacht en verzoekt inwoners het niet-opgehaalde afval aan de straatzijde te verwijderen en opnieuw aan te bieden bij de volgende geplande inzameling van dezelfde afvalsoort.