Man licht zijn tante voor 72.000 euro op met excuses: “Ze is een doodbraaf mens”

Gent / Lokeren - Heeft een man uit de streek van Eksaarde misbruik gemaakt van de kwetsbare toestand van zijn tante en haar vriend en hen voor 72.000 euro opgelicht? Over die vraag moet de rechtbank in Gent zich buigen.

Hallucinant. Dat woord viel woensdag verschillende keren in de Gentse correctionele rechtbank tijdens de behandeling van een zaak over misbruik van vertrouwen. Een man uit de streek van Eksaarde zou zijn tante en haar vriend 72.000 euro lichter hebben gemaakt.

Hoe? Hij won het vertrouwen van zijn tante door na de dood van haar echtgenoot altijd klaar te staan voor haar. Boodschappen doen, kuisen: niets was hem te veel en na verloop van tijd mocht de man ook betalingen uitvoeren.

En toen sloeg hij toe, volgens het parket. Hij begon excuses te zoeken om zijn tante geld af te troggelen: ‘Mijn auto start niet, mijn kinderen zijn ziek.’

“Mijn cliënten zijn simpele, doodbrave mensen. Hij slaagde erin hen leningen te laten tekenen en nadien schreef hij al dat geld over op zijn rekening”, zegt de advocaat van de tante en haar vriend. Daarmee kocht hij onder meer een Volvo van 40.000 euro.

Het parket vorderde gisteren tien maanden cel en ook nog een geldboete van 1.600 euro. De man werd in 2007 al veroordeeld voor oplichting en misbruik van vertrouwen.

De beklaagde zelf was gisteren niet aanwezig. Zijn advocate vroeg in naam van haar cliënt de vrijspraak. “Mevrouw heeft die documenten met de hand ondertekend. Ze is niet zo naïef dat ze het niet beseft wanneer ze bij de notaris een contract ondertekent”, zegt de advocate.

Op 13 februari doet de rechtbank uitspraak in deze zaak.