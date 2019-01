Werken verkeerswisselaar E40 waren bijna klaar maar nu duikt onverwacht een probleem op

Tielt / Ruiselede / Aalter - De werken voor de nieuwe verkeerswisselaar aan de E40 in Aalter zullen verscheidene maanden langer duren dan eerst gepland. De bouw van de fly-over richting Knokkeweg blijkt niet zo vanzelfsprekend te zijn.

‘Einde: maart 2019’ valt te lezen op de borden van de Vlaamse overheid aan de invalswegen naar het rond punt in Aalter. Die termijn om de nieuwe verkeerswisselaar aan de E40 af te ronden zal niet gehaald worden.

De bouw van de fly-over blijkt een taaiere klus dan eerst gedacht. Die fly-over moet de nieuwe afrit vanuit de richting Gent op de E40 rechtstreeks verbinden met de Knokkeweg (N44) zonder hinder of kruisende bewegingen. Op die fly-over is ook een aftakking naar een rotonde voor het verkeer vanuit Gent dat verder richting Tielt of Deinze moet.

Technisch huzarenstukje

De werken voor de bouw ervan liggen momenteel stil.

“De bouw van de fly-over is onwaarschijnlijk complex en mijn gevoel is dat men de werken onderschat heeft. Langs de andere kant, zo'n fly-over is een uniek gegeven en een technisch huzarenstukje”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) die een werfvergadering over de werken bijwoonde.

“Het komt in orde, maar er is onduidelijkheid over details. Een nieuwe timing voor de bouw ervan zal de komende dagen met de aannemer worden opgemaakt, maar de nieuwe verkeerswisselaar zal absoluut niet afgewerkt zijn in maart, het zal zeker de zomer worden. Zonder die problemen, was de oorspronkelijke timing wel gehaald.”

Ondertussen kan wel verder gewerkt worden aan de nieuwe carpoolparking en de twee bufferbekkens aan beide zijden van de E40. “Deze twee vijvers zullen ervoor zorgen dat bij regenweer het water afkomstig van het volledige verkeerscomplex vertraagd afstroomt”, zegt Hoste.

“De vijvers zullen de regenwaterhoeveelheden bufferen en - na de stortbui - vertraagd afgeven aan de omringende beken. De vijver aan de afrit richting kust is een technisch waagstuk aangezien de vijver lager ligt dan het grondwater. Daarom wordt deze vijver met een ondoordringbare folie aangelegd. Door die werkwijze kan de vijver zich niet vullen met grondwater.”

Het gemeentebestuur zal in 2019 naast de nieuwe verkeerswisselaar ook nog een terrein van ruim 2,5 hectare omvormen tot natuurlijk overstromingsgebied. Op die manier wordt nog een derde waterbuffer gerealiseerd.