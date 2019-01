Relschoppers van derby STVV - Genk krijgen stadionverbod op Stayen

Voetbalclub Sint-Truiden distantieert zich volledig van de incidenten na afloop van de Limburgse derby van vorige vrijdagavond tegen KRC Genk. Zowel de club als de politie wil dat de relschoppers de nodige sancties krijgen. De verantwoordelijken krijgen van STVV een stadionverbod opgelegd.

Na de Limburgse derby werd een vijftal bussen met Genk-supporters met straatstenen bekogeld. De bussen liepen schade op en enkele supporters geraakten gewond. “Na analyse en grondig overleg met burgemeester Veerle Heeren en de lokale politie van Sint-Truiden zullen alle instanties de nodige maatregelen treffen. Niet enkel de geverbaliseerde personen, maar ook zij die de verantwoordelijkheid dragen voor de incidenten, zullen door de club worden gesanctioneerd”, klinkt het in een persmededeling.

Vrijdagavond werden meteen verschillende mensen gearresteerd. Foto: JEFFREY GAENS

De verantwoordelijken zijn niet meer welkom op Stayen. “Op basis van vaststellingen van de politie zijn er namen doorgekomen van mensen die betrokken geweest zijn. Die mensen zijn voor onbepaalde tijd niet meer welkom bij ons in het stadion. Daar gaan we heel streng op zijn en niet te veel medelijden mee hebben”, zegt voorzitter David Meekers. “Het is niet aan ons om mensen te veroordelen, maar als club kunnen we preventief proberen om de verantwoordelijken duidelijk te maken dat we dit niet tolereren.”

Sint-Truiden zal ook met de betrokken overheden samenwerken om het grensoverschrijdende hooliganisme te bestrijden. Tussen de stenengooiers zaten supporters van de Nederlandse eerste divisieclub MVV Maastricht. “De meerderheid had de Nederlandse nationaliteit, en blijkbaar gaan er ook supporters van STVV naar Nederlandse wedstrijden kijken. Dat hooliganisme moeten we proberen weg te werken. Die wortel moet eruit”, stelt Meekers.

De politie voert een onderzoek naar de criminele feiten van vrijdagavond. “We gaan de nodige processen-verbaal opstellen, zowel op het vlak van voetbalwetgeving als op strafrechtelijk vlak”, zegt korpschef Steve Provost van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken. “De schadeaangiften komen momenteel nog binnen, want die zijn verspreid over de hele provincie.”