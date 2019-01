Linkse en rechtse taal in het klaslokaal: wat mag een leerkracht wel/niet zeggen? En mag een leerling zomaar filmpjes maken?

Een undercoverfilmpje van een Gentse leerkracht die Dries Van Langenhove door de mangel haalt in de klas, doet heel wat stof opwaaien. Het schoolbestuur is een onderzoek gestart en probeert de feiten te reconstrueren. Hoe dan ook, het incident toont alleszins hoe moeilijk het kan zijn om over politieke thema’s te debatteren in de klas. Want waar stopt de vrije meningsuiting en begint de propaganda? Wat mogen leerkrachten en leerlingen wel of niet zeggen? En dat filmen, kan dat zomaar? Wij zochten het uit.