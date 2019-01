En plots blijkt dat Aalst al veel langer bestaat dan gedacht

Aalst - Na een zogenaamde radiometrische datering, waarmee de ouderdom van organisch materiaal wordt bepaald, blijkt dat een deel van de Sint-Martinuskerk al tussen 700 en 900 na Christus intensief werd gebruikt. Dat bewijst dat Aalst al langer bestaat dan wat werd gedacht op basis van historische bronnen.

In de zomer van 2017 waren de archeologen van Solva druk in de weer in de Aalsterse Sint-Martinuskerk. De installatie van een nieuw verwarmingssysteem in de kerk gaf hen de kans om doorheen het kerkgebouw tal van kleine sleuven te maken.

Alle gegevens van de opgraving zijn nu geanalyseerd en verwerkt tot een rapport. “Het archeologisch onderzoek bevestigt niet alleen wat we al wisten, maar toont ook aan dat Aalst ouder is dan we dachten, en dat er in de vroegste geschiedenis al meerdere stadskernen waren”, zegt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA).

De archeologen staven die stelling met de resultaten van verschillende radiokoolstofdateringen die uitgevoerd werden door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) in Brussel.

Graf- of afvalkuil

“We hadden wel verwacht dat er nog iets van de oudere kerkfases bewaard zou zijn, maar hadden niet gedacht dat we met deze mini-opgravingen toch nog zo’n goed idee gingen krijgen van de omvang en het uitzicht van de Romaanse kerk”, vertelt archeologe Sigrid Klinkenborg.

Op één plaats gingen de onderzoekers nog dieper in de grond, waar ze op enkele veel oudere kuilen stootten. De putten dienden mogelijk als graf- of afvalkuil. “Omdat er geen aardewerk te vinden was, lieten we analyses uitvoeren op basis van de aardeverkleuringen en het aanwezige houtskool”, zo gaat Klinkenborg verder.

Goederenlijsten van abdij

De resultaten daarvan plaatsen de kuilen in de Karolingische periode: dat is tussen 700 en 900 na Christus. Tot op heden werd nooit zoiets oud in de kerk aangetroffen. De oudste vermelding van Aalst in geschriften dateert zelfs uit 868 met de vermelding van villa Alost in de goederenlijsten van de abdij van Lobbes.

“Uit het archeologisch onderzoek blijkt nu dat ook de zone van de kerk in die periode al intensief werd gebruikt”, zegt Van Overmeire. “De geschiedenis van Aalst begon dus vroeger dan we dachten en ook de theorie dat Aalst gegroeid is uit een kern die zich situeerde aan het oud hospitaal, nu het stedelijk museum, komt steeds meer op de helling te staan.”

Uit opgravingen op de Oude Vismarkt, onder de speelplaats van het Sint-Jozefscollege en nu ook in de Sint-Martinuskerk, blijkt dat villa Alost niet de enige woonkern was.