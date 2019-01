Chauffeurs laten zich massaal verrassen door ijzige wegen (hoewel strooidiensten deden wat ze konden)

De Maldegemse strooidienst had de voorbije twee dagen de handel vol en was al van heel vroeg in de weer. Foto: mye

Maldegem - Door de sneeuw en het vriesweer gebeurden de voorbije twee dagen een pak ongevallen op de Maldegemse wegen. Vooral dinsdag was het prijs.

Zo gebeurden die dag maar liefst negen verkeersongevallen tussen 10.30 uur en 13.30 uur in Maldegem, waarvan twee met gewonden. Het begon in de Nieuwstraat waar een fietser ten val kwam en overgebracht werd naar het AZ Alma. Vervolgens kwamen ook nog de Schautenstraat, de Meeuslaan, de Kallestraat met de Ringbaan, de Bogaardestraat en de Pastoor de Swaeflaan aan bod.

“Onze ploeg kon dit aantal niet aan in deze korte tijdspanne waardoor andere collega's bijsprongen en bijkomende ploegen vormden. Op die manier werd alles binnen een redelijke tijd afgehandeld”, klinkt het bij de Maldegemse politie.

Gelukkig was het woensdag op dat vlak een pak rustiger met slechts één ongeval door de sneeuw. Om kwart over zes 's morgens begon een wagen te slippen nadat hij op de N9 de Barbarastraat indraaide en een verkeerspaal en een omheining ramde. Er was enkel stoffelijke schade.

Op Facebook hebben heel wat mensen kritiek op de strooidiensten in Maldegem.

In de sneeuw spelen

“Dinsdag hebben we enkel fase 1 gedaan, dit zijn de belangrijkste hoofdwegen en ook bijvoorbeeld schoolomgevingen. De zijwegen zijn niet gebeurd omdat het woensdag nog ging sneeuwen en we de kinderen hiermee de kans lieten om in de sneeuw te spelen, want ook vaak gebeurde”, zegt schepen Jason Van Landschoot (Open VLD) die meereed met de strooidiensten.

“Woensdag hebben we die wel meegepakt. De strooidiensten waren telkens bezig vanaf 5 uur ‘s morgens en we hebben alles ingezet wat we konden. Zo werd op 6 uur tijd 180 kilometer gedaan. Dat de banen er beter bij lagen in Eeklo? Dat gaat over een veel kleiner gebied dan Maldegem en dat is dan ook nog eens dichtbebouwd. Dat gaat er veel sneller.”