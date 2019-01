Vrouw uit Kortrijk riskeert zware boete voor gesjoemel met dienstencheques

Kortrijk - Een 55-jarige vrouw uit Kortrijk moet zich voor de strafrechter in Brugge verantwoorden voor zwaar gesjoemel met dienstencheques. Het openbaar ministerie eist een effectieve geldboete van 12.000 euro.

Volgens de procureur fraudeerde Martine S. tussen januari 2013 en januari 2018 op grote schaal met dienstencheques in haar beide Kortrijkse poetsbedrijven. “Zo vervalste dienstencheques en tekende die met een lukrake krabbel in naam van werknemers of gebruikers. Ze bestelde ook dienstencheques voor fictieve gebruikers. Aangezien het dienstenchequesysteem steunt op overheidssubsidies tilt mijn ambt bijzonder zwaar aan deze feiten”, aldus de procureur. Door te sjoemelen met dienstencheques stak S. jarenlang grote sommen overheidsgeld in eigen zak.

De vrouw ging tot bekentenissen over. “Mijn cliënte kampte na haar persoonlijk faillissement in 2001 met zware financiële problemen”, stelde haar advocate. “Hierdoor trad een zekere normvervaging bij haar op. Ze beseft wel degelijk dat ze fout was.” De advocate vroeg de gunst van de opschorting, maar de procureur verzette zich daar hevig tegen.

Hoe groot het vermogensvoordeel van S. precies was is niet duidelijk maar Dienstencheques Vlaanderen eist via een procedure voor de arbeidsrechtbank liefst 600.000 euro terug van S. Dit stemt overeen met 20 procent van het totaal aantal dienstencheques dat ze in haar bedrijven verzilverde. De strafrechter doet uitspraak op 27 februari.