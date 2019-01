Wie spijbelt voor het klimaat, krijgt strafstudie. Maar niemand in deze school maalt erom

Brugge - Atheneum Jan Fevijn heeft een straf op maat van klimaatspijbelaars: verplichte klimaatlessen. Zo wil de school sancties nemen tegen spijbelende leerlingen, maar tegelijk begrip tonen voor hun engagement. “Duurzaamheid is ons stokpaardje.”

Klimaatverandering, duurzame ontwikkelingen, ecosystemen, biodiversiteit, hernieuwbare energie, ... Spijbelende leerlingen van Jan Fevijn in Assebroek die betogen voor het klimaat, zullen er binnenkort alles over weten. Want de komende tien weken vervangt de school de strafstudie door klimaatlessen. De school neemt de klimaatkwestie zelf ook zeer ernstig.

“We zijn heel erg bezig met verduurzaming: isoleren, speciale verlichting, insectenhotels, enzovoort. We hebben zeker begrip voor de leerlingen die betogen, maar als school moeten we wel trouw blijven aan de spelregels en dus sancties nemen tegen spijbelen”, zegt directrice Inge Mus.

En dat betekent strafstudie, maar dan wel eentje op maat van de klimaatspijbelaars. “Voor de klimaatlessen werken we samen met het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. De docent is professor Bernard Mazijn van de Universiteit Gent.”

Toetsen inhalen

De eerste strafstudie was al meteen goed voor een vijfentwintigtal aanwezigen. Dat is een pak meer dan gewoonlijk, al gaat het niet uitsluitend om klimaatspijbelaars. “Elke leerling die naar de strafstudie moet, volgt de klimaatles. Maar er zijn ook enkele vrijwillige aanwezigen en zelfs personen van buiten de school die interesse hebben in het onderwerp.”

De les duurt een uur, maar de gestrafte leerlingen moeten daarna wel nog twee uur blijven en de gewone strafstudie uitzitten. Die tijd kunnen ze gebruiken om de leerstof te verwerken en zelf op zoek te gaan naar bijkomende informatie, of eventueel toetsen inhalen die ze misten door te brossen voor de bossen.

Een achttal leerlingen volgde de lessen effectief nadat ze vorige week gespijbeld hadden om te betogen voor het klimaat. “We hebben weet van een aantal leerlingen die dat wekelijks zullen blijven doen. Dat respecteren we ook, maar als school moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. Dan zijn deze klimaatlessen een goede oplossing.”