Ook Leuven krijgt eigen klimaatmars, en die moet amper onderdoen voor die in de hoofdstad

Leuven - Op donderdag 7 februari zullen duizenden spijbelende leerlingen niet naar Brussel trekken voor het klimaat, maar een mars houden door Leuven. De vraag om de lokale mars kwam van de leerlingen zelf, maar wordt ook ondersteund door directies en stad.

De voorbije weken trokken er vanuit Leuven al honderden leerlingen naar de betogingen in Brussel, en dat zal ook donderdag zo zijn. Maar op 7 februari blijven ze in Leuven. Dat werd gisterennamiddag beslist.

“De leerlingen klopten vorige week bij ons aan met de boodschap dat ze graag een lokale actie wilden organiseren en of wij dat konden ondersteunen”, zegt Danny Pijls, directeur van de katholieke scholengemeenschap in Leuven. “We merken duidelijk dat de thematiek bij al onze leerlingen enorm leeft. En sowieso werken alle scholen rond klimaat en duurzaamheid. Spijbelen kunnen we in principe niet tolereren, maar we steunen de boodschap erachter wel. En de intenties achter deze Leuvense acties zijn echt oprecht. Daarom hebben we besloten om deze lokale actie te ondersteunen. En één krachtige lokale actie kan er overigens misschien ook voor zorgen dat er minder gespijbeld wordt de andere weken.”

Leerlingen zijn motor

Voor de leerlingen was het niet eenvoudig om de scholengemeenschap om ondersteuning te vragen. Want de sterkte van de acties de voorbije weken ligt net in het spijbelen. En is het nog wel spijbelen als de scholen de actie ondersteunen? “Maar zij zijn echt de motor achter deze actie”, zegt Pijls. “Het zijn de leerlingen die organiseren, die nu beslist hebben om het op 7 februari te doen, die elkaar oproepen om te komen en het woord zullen nemen. Dit is echt iets van hen, dus de actie is zeker niet minder sterk doordat wij hen ondersteunen.”

De leerlingen zelf kijken alleszins nu al uit naar de Leuvense mars. Woensdagnamiddag brainstormden onder andere de leerlingen van De Ring al over concrete dingen die in Leuven kunnen gedaan worden voor het klimaat, tijdens de ‘strafstudie’ die ze kregen naar aanleiding van hun onwettige afwezigheid vorige donderdag. “Ik denk dat Leuven wel nood heeft aan een eigen klimaatmars, want veel mensen beseffen nog niet dat ook een kleinere stad zoals Leuven al heel veel kan doen”, klonk het daar tegen televisiezender ROB-tv. “Acties in Brussel moeten er ook zijn, maar hoe meer marsen, hoe beter. En hoe meer mensen ons horen, hoe beter.”

Ook andere onderwijsnetten?

Alle twaalf scholen van het katholiek onderwijs zullen alvast meedoen, en op vraag van de leerlingen nam Danny Pijls intussen ook contact op met de scholen van de andere onderwijsnetten. De directies zelf verwachten dat er zo'n 10.000 leerlingen meedoen. De leerlingen zaten woensdag al samen met de politie. Er is intussen een aanvraag verzonden naar het stadsbestuur om de actie te mogen organiseren.

Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A) en schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (SP.A) zijn alvast blij met het initiatief. “Het is mooi dat dit initiatief vanuit de leerlingen zelf komt. We zijn nu met de politie aan het bekijken hoe we het in goede banen kunnen leiden, maar we ondersteunen dit zeker. We zullen – in tegenstelling tot de politici in Brussel – de leerlingenmet veel plezier ontmoeten tijdens hun mars”, zeggen ze.