Verhalen van meisjes die die verliefd werden op de bevrijders: "I think I fell in love with you zei hij. Ja, dat begreep ik wel"

Hij: een viriele, knappe soldaat die een volk kwam bevrijden. Zij: een hunkerend, jong meisje in een Vlaanderen met veel te weinig mannen. Ze ontmoetten elkaar in de euforie van het einde van de oorlog. En zij ging met hem mee, ver weg naar het land over zee. Dirk Musschoot, journalist bij deze krant, maakte het boek Sweethearts. Verhalen van meisjes die tijdens de bevrijding de liefde van hun leven vonden. Vijfenzeventig jaar later blikken ze terug: “O, wat kon Bernie goed dansen. We zijn nadien nooit meer gestopt.”