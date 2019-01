Van kledingverkoper op de Meir tot Arabische Matthias Schoenaerts: “Ik wou nog acteerlessen volgen, maar elke regisseur raadt me dat af”

Het lijkt een Hollywoodverhaal. Hij had helemaal geen acteerervaring, Nabil Mallat (30) was gewoon een verkoper in een kledingzaak op de Meir in Antwerpen. En plots speelt hij de pannen van het dak in gelauwerde films als Image en Patser, en de serie De Dag. “De Arabische Matthias Schoen­aerts” heeft nu ook de hoofdrol te pakken in het aangrijpende vluchtelingenverhaal ­Rafaël. “Ik wou acteerlessen volgen, maar elke regisseur raadt me dat af.”