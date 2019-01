Onze reporter bezoekt de Mancave van het shoppingcenter: “We hebben tegen de vrouwen gezegd: Hoe langer jullie winkelen, hoe meer wij drinken”

Vrouwen willen shoppen. En mannen willen bier drinken, biljarten en gazetten lezen. Wie in tijden van vervagende grenzen tussen mannen en vrouwen een paar goede oude clichés bevestigd wil zien, rept zich op een zaterdag in de solden naar de mancave van Wijnegem Shopping Center. Ook wel het ballenbad voor volwassenen. “De vrouw zei zelf: Er is een nieuwe hoek voor mannen, zou je daar niet gaan zitten? ”

The Hub, waar is The Hub? Gooi er meteen nog maar een cliché bovenop. Iets van vrouwen en de weg vinden bijvoorbeeld. Dat ik twintig minuten nodig heb om The Hub – de gloednieuwe mancave ...