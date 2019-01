Drie jonge gasten hebben dinsdagavond de winkel Ar-Rahmaan in Brugge overvallen. Eén van hen bedreigde de uitbater met een mes. “Ik moest het geld afgeven of hij zou me vermoorden. Dat zei hij toch”, aldus de man.

De overval gebeurde dinsdag even voor 20 uur in kruidenierswinkel Ar-Rahmaan in de Sint-Maartensbilk in Brugge. Drie jongemannen kwamen er binnen, maar waren duidelijk niet van plan om iets te kopen. ...