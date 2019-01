Pelosi last jaarlijkse toespraak van Trump af wegens shutdown, maar Amerikaanse president weigert en komt met tegenoffensief

Donald Trump is er niet mee gediend dat Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, een uitstel van de zogenaamde ‘State of the Union’ eist vanwege de shutdown. Meer zelfs: de Amerikaanse president zegt nu dat hij het evenement met zijn jaarlijkse toespraak alsnog wil laten doorgaan, desnoods op een ander moment. Dat berichten Amerikaanse media.

Het zou de tweede keer zijn dat Donald Trump de ‘State of the Union’, de jaarlijkse toespraak van de president, voor zijn rekening neemt. Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, moet de president normaal gezien formeel uitnodigen, maar is dat deze keer echter niet van plan. Ze vindt het immers ongehoord dat te doen terwijl het land in shutdown (de gedeeltelijke verlamming van de overheidsdiensten, nvdr) verkeert.

“Ik schrijf u om u te informeren dat het Huis van Afgevaardigden geen resolutie zal behandelen die de president moet toelaten zijn State of the Union te geven in het Huis zolang de overheid niet opnieuw geopend is”, liet Pelosi dinsdag weten in een opmerkelijke brief aan Trump. Die werd echter meteen beantwoord met een pittige repliek van de Amerikaanse president. Hij is immers niet van plan om zich bij dat verbod neer te leggen.

De brief van Pelosi en de repliek van Trump. Foto: AFP

Tegenoffensief

De president is van plan om - ondanks de weigering en de shutdown - toch een toespraak te houden tijdens een “alternatief evenement”. “Het zou erg spijtig zijn voor ons land als de State of the Union niet op tijd, volgens planning en, zeer belangrijk, op de juiste locatie zou gegeven worden”, schreef Trump.

Wat dat zal zijn, wil hij nog niet kwijt. Als Pelosi bij haar weigering blijft, is het niet uitgesloten dat de president uiteindelijk kiest voor een andere locatie, mogelijk zelfs buiten Washington, klinkt het. Het Witte Huis zou dinsdag een brief hebben gestuurd naar het parlement met de vraag om de speech in te plannen. Ook de geheime dienst, die instaat voor de veiligheid, werd gevraagd om het evenement te screenen.

Het laatste woord over de kwestie is nog niet gezegd. Eén ding is wel duidelijk: de relaties tussen Democraten en Republikeinen worden steeds meer op de proef gesteld door de shutdown.