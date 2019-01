Even was er hoop, maar agressieve kanker bij Kenric (5) is terug: “Elke dag die ons nu nog rest is een geschenk"

Sint-Truiden -

Na drie jaar dapper vechten tegen het monster in zijn lijfje heeft de kleine Kenric Enckels (5) uit Sint-Truiden eind vorige week vreselijk nieuws gekregen. “De kanker is terug, en dit keer in een ontzettend agressieve vorm”, zucht mama Livia Raskin. Behandelen is niet meer mogelijk. “We weten niet hoeveel tijd we nog hebben, maar gelet op de agressiviteit van de tumor is elke dag die ons nog rest een geschenk.”