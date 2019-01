Vader vreest voor drama’s nadat zoontje (8) en brievenbus aangereden werden: “Geen gevaarlijke straat, maar zotten geven een vertekend beeld”

Genk -

Özgur Baran en zijn buren vrezen voor drama’s in de Lupienenstraat in Sledderlo bij Genk. Volgens hen wordt er veel te snel gereden in de straat. “Mijn zoon van acht is hier op zijn fiets ondersteboven gereden en ook mijn brievenbus ging ettelijke keren tegen de vlakte. Ze gebruiken onze straat echt om te racen. Dit kan zo niet verder”, klinkt het. Schepen van Mobiliteit Michaël Dhoore (CD&V) erkent het probleem en gaat lokaal storend rijgedrag in kaart brengen. “Snel rijden is klacht nummer één in Genk.”