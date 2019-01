Binnenkort nooit meer een gênant gesprek in de apotheek? ‘Discrete ruimtes’ in de maak

“Aaah de Jef, is ’t voor dat zalfke voor uw aambeien? Nog altijd zoveel last van?” Een apotheek­bezoekje draait vandaag nog te vaak uit op een ­gênante vertoning voor de klant én omstanders, zegt medisch expert Tom Braekeleirs in de Artsenkrant. De apothekers werken aan het gebrek aan privacy, door meer “discrete ruimtes” te bouwen in hun praktijk.

“Er stond een geconstipeerde man voor me in de apotheek. Wel: sindsdien weet ik álles over zijn ongemak”, zegt Tom Braekeleirs. Hij is directeur van het BlueHealth Innovation Center, dat jonge bedrijven begeleidt in de medische sector. Braekeleirs schreef een opiniestuk in de ­Artsenkrant over hoe onze ­privacy vaak te grabbel wordt gegooid aan de toonbank van de apotheek.

“Die man had eerst over de toonbank gefluisterd hoe de feestmaaltijden tussen oud en nieuw zo moeilijk verteerd raakten”, zegt Braekeleirs. “Daarna is die apotheker met veel zwier ­beginnen uit te leggen welk ­middeltje zou helpen, hoe hij het moest gebruiken en hoe hij na tien tot vijftien minuten ontlast zou zijn van zijn probleem. Tot zover de privacy van de patiënt. In een tijd waarin zoveel te doen is over onze privégegevens en hoe we ze moeten beschermen.”

Volgens Lieven Zwaenepoel van de Algemene Pharmaceutische Bond pakken de apothekers dit soort problemen wel degelijk aan. “Sinds 2009 moet elke apotheek wettelijk een ruimte hebben in zijn praktijk waar een vertrouwelijk gesprek mogelijk is. Het probleem is dat dat vaak een achterafbureautje is. Het principe is bovendien nog niet ingeburgerd.”

Dat moet en zal veranderen, zegt Zwaenepoel. “De apotheek evolueert sowieso al van de ­winkel waar je vroeger pilletjes kwam kopen tot een gezondheidscentrum waar je advies en uitleg krijgt. Nieuwe apotheken spelen daar al vaker op in: door klanten zittend te bedienen, en door aparte ruimtes te bouwen.”

Zodat de rij wachtenden niet kan luistervinken waarom een tienermeisje om een morning ­after-pil komt. Of als iemand geneesmiddelen komt halen tegen hiv, of als een psychiatrisch ­patiënt medicatie nodig heeft.

De Antwerpse apotheker Dirk Broeckx richtte zijn praktijk al opnieuw in, en die zal nu als voorbeeld worden gebruikt voor andere apothekers. “We hebben nu twee zittende en twee staande balies waar je volledig afgeschermd uitleg kan krijgen”, zegt Broeckx.

Zoals de wachtzaal bij arts

Behalve bij de apotheek is het ook in wachtzalen bij dokters vaak uitkijken, zegt Braekeleirs. “Het begint al met het roepen van de naam, en vaak roepen ze dan nog: Dat was voor die ontsteking in je knie zeker? Valt dat niet onder de gevoelige data?”

“Een arts die correct zijn job doet, zal zoiets nooit roepen op de gang”, zegt Marc Moens van de vereniging van artsensyndicaten BVAS. “Er zijn al ziekenhuizen die geen namen meer roepen van patiënten op de gang of in de wachtzaal, maar nummers. Vanwege de privacy. ­Sorry, maar dat vind ik ridicuul. In de wachtrij bij de bakker hoor je meer dan in de wachtzaal van een dokter.”