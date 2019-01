Een mooi pensioen, een eigen huis en toch was Madeleine 40 jaar lang de grootste boekendief van het land

Al veertig jaar slaat ze toe: de Oost-Vlaamse Madeleine B. (65). Ontelbaar veel boeken en strips heeft ze gestolen in winkels in heel Vlaanderen, in de jongste vijf jaar alleen al voor 187.000 euro. “Het is een ziekte”, zegt ze zelf. Of dat haar zal vrijpleiten van een duizelingwekkende schadeclaim en twee jaar cel valt af te wachten.

De Boekendief. Het is een verfilmde bestseller over een meisje dat boeken steelt in nazi-Duitsland, maar het is ook wat Madeleine B. doet: boeken stelen, al veertig jaar lang.

Met verschillende grote schoudertassen stapte de gepensioneerde vrouw twee jaar geleden de Standaard Boekhandel in Dendermonde binnen. Ze vulde de tassen met boeken en strips en vertrok zonder te betalen. Meteen daarna deed ze diezelfde truc nog eens over, maar toen liep ze tegen de lamp.

Toen de filiaalhoudster een paar maanden later Madeleine B. toevallig herkende aan een standje op de rommelmarkt in Lokeren waar ze boeken verkocht met een sticker van Standaard Boekhandel erop, ging de bal pas echt aan het rollen. Het kraam werd door de politie opgerold en 741 ­gestolen boeken werden in beslag genomen.

Haar eigen bibliotheek

Ondanks de rechtszaak die haar toen al boven het hoofd hing, kon B. haar handen nog niet in haar zakken houden. Toen de politie in februari van vorig jaar haar nummerplaat verschillende keren ’s ochtends vroeg onderschepte in de buurt van ­Lokeren, wist men haast ­zeker dat ze haar handeltje opnieuw had opgestart.

Speurders vielen binnen in het huis van Madeleine B. en troffen daar een wandkast “als in een bibliotheek” aan, die tot de laatste centimeter gevuld was met boeken. De vrouw bekende meteen. “Ik steel al sinds 1978 boeken”, zei ze, en het leek alsof ze haar hart luchtte. “Het is een drang waar ik niet aan kan weerstaan. Ik moet ervoor in begeleiding.”

Foto: bfs

Aan de hand van de bekentenissen van Madeleine B. en eigen cameramateriaal had men bij Standaard Boekhandel ondertussen een inventaris kunnen opmaken van de gestolen boeken en strips. Alleen nog maar voor de jongste vijf jaar komen ze er aan een duizelingwekkend bedrag van 187.000 euro. Ofwel de waarde van de buit die ze maakte in de filialen in Lokeren, Ninove, Liedekerke, Aalst, Blankenberge, Dendermonde, Zele, Gent en Grimbergen. “En dan hebben we het nog niet eens gehad over wat deze vrouw in ándere winkels dan de onze heeft gestolen”, klonk het woensdag bij de advocaat van Standaard Boekhandel, die in de correctionele rechtbank van Dendermonde het geld kwam terugeisen.

Madeleine B. zat er tijdens de behandeling van haar zaak ineengekrompen bij. Amper hoorbaar vertelde ze aan de rechter over de behandeling die ze volgt, en de kleptomanie die bij haar werd vastgesteld. “Deze vrouw gaat kapot van schaamte”, benadrukte haar advocaat, Anthony Mallego. “Ze heeft een goed pensioen en een ­eigen woning. Stelen is voor haar geen noodzaak, maar een ziekte.”

Madeleine B. heeft al heel wat eerdere veroordelingen voor diefstal op haar strafblad staan, en riskeert nu opnieuw twee jaar cel en 600 euro boete. “Een signaal dat nodig is om het stelen te doen stoppen”, vond de ­procureur.

De rechter doet uitspraak op 27 februari.