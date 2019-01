Rugpijn? Gedaan met maanden wachten op een scan

Je dokter schrijft een MRI voor om te achterhalen wat er aan de hand is met je hersenen, en dan blijkt dat je pas veertien weken later in de scanner kan: je zou voor minder van je stoel vallen. Toch zijn dat de huidige wachttijden in het AZ Nikolaas in ­Sint-Niklaas, zegt dr. Naïm Jerjir. “We scannen sinds kort ook ’s nachts. Maar dan nog zou een tweede toestel meer dan welkom zijn.”

Ook in Limburg en in Aalst kan je na middernacht nog onder de scanner. In ons land staan op dit moment 121 MRI-toestellen, maar al jarenlang schreeuwen de ziekenhuizen om extra capaciteit. De overheid hield echter de boot af, uit schrik voor een nog grotere toename aan onderzoeken (en bijbehorende kosten voor de ziekteverzekering). Tot nu. Vandaag maakt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) bekend dat er de komende twee tot drie jaar 18 nieuwe toestellen, goed voor twee à drie miljoen euro per stuk, mogen bijkomen. “Daarmee zorgen we ervoor dat patiënten zeker tijdig het juiste onderzoek krijgen”, zegt De Block.

Het is nog niet duidelijk waar de nieuwe scanners komen. De Block eist wel dat in ziekenhuizen die er een krijgen, het totale aantal scans niet buitensporig groeit. Er moeten dus tegelijk minder CT-onderzoeken gebeuren. Dat zijn vergelijkbare scans, maar met schadelijke straling in plaats van radiogolven. Vooral bij rugklachten of bij een vermoeden van hersenaandoeningen worden ze nog te vaak voorgeschreven, aldus de minister, ook al is dat medisch gezien niet ­nodig. Ziekenhuizen die de doelstellingen niet halen, worden financieel gestraft.

Computer helpt artsen

De Belgische Vereniging voor Radiologie reageert desondanks tevreden op de uitbreiding. “Die was nodig”, zegt professor Geert Villeirs (UZ Gent), die wel degelijk verwacht dat de lange wachtlijsten de komende jaren krimpen. “Vooral omdat er tegelijk wordt ingezet op het onder controle houden van het aantal aanvragen.”

Om onnodige onderzoeken te vermijden, krijgen artsen straks ook hulp. Een softwareprogramma zal hen in de toekomst bij elke aanvraag vertellen of de scan die ze willen wel zinvol is. De computer houdt rekening met de kenmerken van de patiënt en met de bestaande, wetenschappelijke richtlijnen. Dit jaar nog start daarrond een proefproject.