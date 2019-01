Britse archeoloog van het jaar zou weleens een Belg kunnen zijn, met dank aan Stonehenge

Het Britse tijdschrift Current Archaeology heeft een Belg ­genomineerd als archeoloog van het jaar. VUB-wetenschapper Christophe Snoeck (31), die met zijn baanbrekende onderzoeks­methode nieuw licht wierp op de oorsprong van Stonehenge, heeft nog tot 11 februari om meer stemmen te vergaren dan zijn twee Britse concurrenten.

“Zijn bevindingen kunnen een revolutie ­teweegbrengen in wat we kunnen leren van gecremeerde resten”, schrijft het magazine over het werk van Snoeck.

De nieuwe methode die hij gebruikte om botfragmenten te onderzoeken wordt “baanbrekend” genoemd. Reden genoeg voor het toonaangevende blad om de Belg voor te dragen als archeoloog van het jaar in ... Groot-Brittannië.

Schedelbotten

Tijdens zijn doctoraat aan de universiteit van Oxford kon Snoeck de afkomst bepalen van schedelbotten die in de binnenste cirkel van Stonehenge waren begraven.

Hij ontdekte dat ten minste tien van de daar begraven mensen niet in die streek opgegroeid waren, maar in ­Wales – waar ook de stenen van Stonehenge vandaan ­komen.

Tot 11 februari kan iedereen stemmen op de website van het magazine (www.archaeology.co.uk/vote). Begin maart worden de laureaten in ­Londen gehuldigd.