Opmerkelijk: wie ecologisch rijdt, is sneller thuis

Wie een zuinige rijstijl heeft, is niet noodzakelijk later ter plekke dan wie graag formule 1-gewijs hard optrekt. Dat blijkt uit de vergelijking tussen drie verschillende rijstijlen die rijopleidingscentrum DrivOlution maakte. Het testte dezelfde auto een maand lang in drie verschillende rijstijlen. Weinig verrassend verbruikte de ecorijder het minste brandstof: 4,2 liter per 100 kilometer, tegenover 4,6 liter voor de normale chauffeur en 5,2 voor de sportieveling. Wel opmerkelijk: de chauffeur met de ecologische rijstijl was sneller op zijn bestemming dan de sportieve rijder.