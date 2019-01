NMBS-reizigers nog nooit zo ontevreden

Nog dieper dan het dieptepunt. Zo laag zakte de tevredenheid over de NMBS vorig jaar. Terwijl die in 2017 met 60,9 procent al op een bodemkoers zat, waren reizigers in 2018 nóg minder te spreken over de spoorwegen. De tevredenheid zakte tot 60 procent. Dat is het gevolg van de stiptheid van de treinen, die vorig jaar nog maar eens is afgenomen. Maar 82,7 procent van de treinen kwam op tijd aan. En dat zijn dan nog de officiële cijfers van alle vertragingen van meer dan 6 minuten. Officieuze cijfers die gisteren uitlekten over treinen die één minuut en meer te laat komen, geven de NMBS een buis voor stiptheid (49,1 procent).