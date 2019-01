Anderlecht stuurt Vranjes naar B-kern

Het verhaal van Ognjen Vranjes (29) bij Anderlecht is uit. Het RSCA-bestuur stuurde de Bosnische verdediger definitief naar de B-kern en wil hem deze maand nog verkopen. Zijn naaktfoto die uitlekte, zijn fascistische tattoo, zijn ­gedweep met hooligans: paars-wit pikt het niet meer. Alleen is er nog geen enkel bod voor de ­rebel van 3 miljoen euro.

Nadat Anderlecht eerder Ivan Obradovic een half jaar in de B-kern zette, is het nu de beurt aan Ognjen Vranjes. Dat bevestigde assistent Pär Zetterberg ons gisteren. “De beslissing is gevallen. Vranjes zit in de B-ploeg, een besluit van de directie en Michael Verschueren. Het heeft niets met zijn sportieve prestaties te maken, maar wel met allerlei randzaken. Met zijn makelaar wordt nu een oplossing gezocht.”

Terwijl de A-ploeg gisterochtend trainde, moest Vranjes zich ’s middags aanmelden bij de U21. Hij is slechter af dan pakweg Abazaj en Adzic, die ook mogen vertrekken, maar voorlopig nog altijd bij de A-ploeg mogen meedraaien. Vranjes heeft het in Brussel compleet verkorven, omdat hij “ziek” afzegde voor de winterstage in Spanje, maar net dan in opspraak kwam wegens uitgelekte naaktfoto’s die hij stuurde naar de Servische zangeres Jelena Karleusa.

Het was niet het eerste incident in zes maanden Anderlecht. Vranjes stond ook al in het oog van de storm na het bewieroken van hooligans die een brandbom gooiden en een fascistische tatoeage op zijn arm. Anderlecht wil zich daar niet meer mee vereenzelvigen, maar ­Ognjen Vranjes heeft natuurlijk wel een contract tot 2022 en kwam pas deze zomer over van AEK Athene voor dik 3 miljoen euro.

Hem ontslaan is geen optie en dus wordt de verdediger diets gemaakt dat hij best naar een andere club gaat. Vranjes staat daar niet voor te springen, maar zijn entourage heeft het intussen begrepen. Zij zoeken een club, maar wie wil een rebel met zo’n reputatie? In Griekenland kan hij enkel terug naar AEK. Er wordt gehoopt op Turkse of Oekraïense teams, maar er is momenteel nog geen enkel concreet bod.

Twee versterkingen

Als Vranjes vertrekt, heeft Anderlecht niet per se nog een nieuwe verdediger ­nodig. Zetterberg gaf wel aan dat er nog gespeurd wordt naar offensieve versterking. “We hebben nog twee spelers nodig, maar ze moeten wel kwaliteit brengen en geen kwantiteit. Zulke spelers zijn niet makkelijk te vinden in januari, maar we proberen.”