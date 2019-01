Ludo Vandewalle: “Zo wordt het wel heel moeilijk voor STVV en Charleroi”

Het kan niet anders of Felice Mazzu en Marc Brys hebben eens diep gezucht. Begrip voor de financiële rekeningen van hun clubs, allemaal goed en wel, maar intussen zijn beide trainers wel hun sterkhouder kwijt. Ook de supporters van Charleroi en STVV zien dit ongetwijfeld met lede ogen aan. Ook zij zijn verstandig genoeg om te beseffen dat een club leiden meer dan ooit een economisch gegeven is geworden. Maar het moet pijn doen om smaakmakers Christian Benavente en Roman Bezus niet meer of – erger nog in het geval van Bezus – bij een rechtstreekse rivaal aan het werk te zien. Bezus had nog maar een half jaar contract en moest weg om de club nog iets aan hem te laten verdienen. Maar moest dat echt naar AA Gent, de meest directe rivaal van STVV in de strijd om Play-off 1? Geld regeert.