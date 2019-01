Waarom de populairste politicus van het land en zijn voorgangster elkaar naar het leven staan

Theo en Maggie zijn beiden groot geworden op migratie, trekken beiden een Kamerlijst in hun thuisprovincie Vlaams-Brabant en staan met getrokken messen tegenover elkaar. N-VA had de deur van de federale regering nog niet achter zich dichtgetrokken of de salvo’s vlogen al over en weer. Dat zal niet minderen nu de verkiezingen dichterbij komen. En wel hierom.