Zonder dat iemand het wist, beviel ze van zoontje van haar tienerpooier. “Ik ben geen slachtoffer. Hij heeft beloofdvoor ons te zorgen”

Niemand die wist dat Amani* (19) een baby verwachtte. Zelfs de vader, een intussen opgesloten tienerpooier, niet. In een Antwerps ziekenhuis vecht hun veel te vroeg geboren zoontje voor zijn leven. ­Nadat ze het op een lopen had ­gezet, zit de mama nu vol goede intenties. Geen drank, drugs of prostitutie meer, zegt ze. Goede voornemens tegen ­beter weten in, zeggen experts. “Dit verhaal toont hoe complex het ­probleem van ­tienerpooiers en hun slacht­offers is.”