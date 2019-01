Dieven honderdduizenden euro’s rijker door stelen plastic fruitbakjes, nu riskeren ze tot vier jaar cel

Westerlo / Hoogstraten / Geel -

Tien Nederlanders laadden ’s nachts vrachtwagens vol met fruit- en groentebakjes van onder meer groothandel Euro Gijbels in Geel en de Coöperatie Hoogstraten. Ze reden rechtstreeks naar een Nederlands inzamelpunt, waar ze geld opstreken voor de gestolen plooibakjes. De buit loopt in de honderdduizenden. “Ze dachten een gat in de markt te hebben gevonden om zich snel te verrijken.” De bende stond woensdag terecht. Celstraffen van twintig maanden tot vier jaar hangen hen boven het hoofd.